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Геращенко заявил, что Украина продолжит расследование гибели фотокорреспондента Роккелли на Донбассе

Украинские правоохранители будут искать виновных в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова на Донбассе, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

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Геращенко отметил, что расследовать преступление, совершенное шесть лет назад, довольно сложно
Геращенко отметил, что расследовать преступление, совершенное шесть лет назад, довольно сложно
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Украина продолжит расследование гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова на Донбассе. Об этом во время встречи в Киеве военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам заместителя министра, по инициативе главы МВД Арсена Авакова полиция получила это дело от СБУ осенью 2019 года.

Геращенко подчеркнул, что украинские правоохранители провели большой объем следственно-оперативных действий и экспертиз. При этом признал, что расследовать преступление, совершенное шесть лет назад, довольно сложно.

"Мы фактически вышли на то, что Виталий точно не мог быть к этому причастен. Но расследование гибели итальянского журналиста Роккелли и его переводчика Андрея Миронова продолжается. И мы будем находить тех, кто действительно был причастен к этой гибели", – сказал Геращенко.

Он также добавил, что расследование этого дела будет продолжаться до его полного завершения.

Роккелли и Миронов погибли 24 мая 2014 года в районе Славянска. По подозрению в причастности к их убийству 30 июня 2017 года в Болонье задержали Маркива. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор.

3 ноября Маркива оправдали. Он вышел на свободу.

4 ноября военнослужащий прилетел в Украину и заявил, что вернется на службу в Нацгвардию.

Теги: МВД, убийство, полиция, Донбасс, Антон Геращенко, правоохранители, расследование, Виталий Маркив, Андреа Роккелли, Украинск
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