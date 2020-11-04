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Маркив прилетел в Украину. Трансляция

Военнослужащий Виталий Маркив сказал, что продолжит служить в рядах Национальной гвардии Украины.

 
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Военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, которого 3 ноября оправдал миланский суд, уже вернулся в Украину. Он прибыл самолетом в Киев 4 ноября. Трансляцию события вело hromadske на YouTube-канале.  

Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией – омбудсменом Людмилой Денисовой и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Освобожденного украинца встретили на аэродроме Нацгвардии Украины. На брифинге Маркив отметил, что не может поверить в то, что сейчас он на свободе.

"Это не описать словами. Очень бурный океан эмоций. Я не верил, если честно. Готовился к худшему сценарию, но надеялся на лучшее", – сказал Маркив.

Своей первой задачей он назвал продолжение военной службы.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы. 20 ноября защита подала жалобу на приговор

Теги: МВД, Виталий Маркив, Андреа Роккелли
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