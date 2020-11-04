Маркив прилетел в Украину. Трансляция

Военнослужащий Виталий Маркив сказал, что продолжит служить в рядах Национальной гвардии Украины.

Военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, которого 3 ноября оправдал миланский суд, уже вернулся в Украину. Он прибыл самолетом в Киев 4 ноября. Трансляцию события вело hromadske на YouTube-канале.

Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией – омбудсменом Людмилой Денисовой и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Освобожденного украинца встретили на аэродроме Нацгвардии Украины. На брифинге Маркив отметил, что не может поверить в то, что сейчас он на свободе.

"Это не описать словами. Очень бурный океан эмоций. Я не верил, если честно. Готовился к худшему сценарию, но надеялся на лучшее", – сказал Маркив.

Своей первой задачей он назвал продолжение военной службы.