Маркив прилетел в Украину. Трансляция

Военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, которого 3 ноября оправдал миланский суд, уже вернулся в Украину. Он прибыл самолетом в Киев 4 ноября. Трансляцию события вело hromadske на YouTube-канале.
Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией – омбудсменом Людмилой Денисовой и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
Освобожденного украинца встретили на аэродроме Нацгвардии Украины. На брифинге Маркив отметил, что не может поверить в то, что сейчас он на свободе.
"Это не описать словами. Очень бурный океан эмоций. Я не верил, если честно. Готовился к худшему сценарию, но надеялся на лучшее", – сказал Маркив.
Своей первой задачей он назвал продолжение военной службы.
В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.
Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы. 20 ноября защита подала жалобу на приговор.