Маркив после выхода из тюрьмы: Мы доказали, что правда есть, справедливость существует

По словам военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, его осуждение в Италии показало, что кремлевская пропаганда не имеет пределов.

Военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, которого 3 ноября полностью оправдал итальянский апелляционный суд, назвал свое освобождение "чрезвычайным событием". Трансляцию выхода украинца из тюрьмы вел канал "Украина 24".

"Мы доказали, что правда есть, справедливость существует. И мое первое осуждение доказало, что кремлевская пропаганда не имеет пределов. Правда побеждает, добро побеждает", – сказал Маркив.

Он заявил, что хочет снова надеть форму Нацгвардии Украины.

"Мы выстояли, мы показали, что способны противостоять одной из самых сильных армий мира, что мы – защитники Украины, мы – не оккупанты... Как видите, правда побеждает. Я невероятно счастлив, благодарен. Меня океан эмоций переполняет, потому что, честно говоря, я не ожидал этого. Но чудо происходит. Главное – верить и бороться до конца. Потому что непобедим только тот, кто не сдается", – добавил Маркив.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор.

3 ноября Маркива оправдали. Он вышел на свободу.