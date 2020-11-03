Зеленский об оправдательном приговоре для Маркива: Это победа справедливости

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил членов команды, которая боролась за освобождение из итальянской тюрьмы украинца Виталия Маркива, и предложил "оставить для истории" хештег #FreeMarkiv.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал победой справедливости оправдательный приговор для украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого апелляционный суд в Милане сегодня оправдал в деле об убийстве итальянского корреспондента на Донбассе в 2014 году.

"Приветствую решение итальянского суда оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его освобождение – это победа справедливости! Хештег #FreeMarkiv можно оставить для истории. Спасибо всей команде, которая работала ради этой победы!" – написал Зеленский в Twitter.

Вітаю рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звільнення – це перемога справедливості! Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії. Дякую всій команді, яка працювала заради цієї перемоги! @GiuseppeConteIT @MatarellaSergio — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2020

В заявлении на сайте президента говорится, что Зеленский лично вел переговоры об освобождении Маркива с итальянскими властями.

"Всех нас поздравляю. Это действительно праздник. Справедливость всегда должна торжествовать", – цитирует его пресс-служба.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.