Маркив заявил, что вернется на службу в Нацгвардию Украины

Военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив 4 ноября вернулся в Украину. Накануне с него сняли обвинения.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Скриншот: Hromadske / YouTube

Военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, который 4 ноября вернулся в Украину заявил, что готов приступить к службе в Нацгвардии Украины. Об этом он заявил во время брифинга в аэропорту после прилета, трансляцию вело hromadske на YouTube-канале.

"Моя первая задача – это продолжение службы в Нацгвардии Украины", – заявил Маркив.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор.

3 ноября Маркива оправдали. Он вышел на свободу.