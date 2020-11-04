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Маркив считает, что виновных в его заключении надо привлечь к ответственности

По словам военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, люди, которые знали, что он не виновен в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, скрывали это.

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Маркив: Для меня это было одно из важнейших моих сражений и самая главная моя победа
Маркив: Для меня это было одно из важнейших моих сражений и самая главная моя победа
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Оправданный апелляционным судом в Италии военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив в интервью "Укринформу" заявил, что виновных в его заключении надо привлечь к ответственности.

"Конечно, виновные должны быть привлечены к ответственности. Я убежден, что люди, которые знали, что я не виноват, они просто молчали, поэтому это уже будет после консультаций с моими адвокатами и дальше будем действовать по обстоятельствам. Меня пытались опорочить не только как человека, как мужчину, но и как военнослужащего. Из меня делали человека, который не уважает ничего: никаких человеческих законов, военной доктрины – вообще человек беззакония. Своей выдержкой, воспитанием, дисциплиной я продемонстрировал, чего стою и какие именно идеалы дали мне возможность выстоять", – подчеркнул Маркив.

По его словам, перед оглашением приговора он готовился к худшему решению суда.

"Прежде всего мне в это не верилось. Я готовился к худшему. Я был готов к худшему, но никогда не оставлял надежды на лучшее... Знаете, это я сейчас понимаю, что я действительно свободный человек, а как только прозвучала фраза "невиновен", мне не верилось... Это был очень большой сюрприз. Для меня это было одно из важнейших моих сражений и самая главная моя победа как человека, как мужчины", – отметил Маркив.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор.

3 ноября Маркива оправдали. Он вышел на свободу.

4 ноября военнослужащий прилетел в Украину и заявил, что вернется на службу в Нацгвардию.

Теги: Украина, Италия, убийство, Славянск, тюрьма, военнослужащий, подозрение, Виталий Маркив, Андреа Роккелли, суд
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