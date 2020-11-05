План Украины для ТКГ. Киев предложит создать свободную экономическую зону в ОРДЛО

Как заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент страны Леонид Кравчук, по "Плану совместных шагов" для ТКГ, подготовленному Киевом, свободная экономическая зона должна действовать в ОРДЛО до 2050 года.

Кравчук сказал, что без свободной экономической зоны восстановить экономику ОРДЛО "будет невозможно" Фото: ЕРА

"План совместных шагов" для трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, подготовленный Украиной, предусматривает создание свободной экономической зоны во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей после их деоккупации.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

Создание свободной экономической зоны Киев намерен предложить в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО, сообщил Кравчук.

"Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", – добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что свободная экономическая зона на Донбассе может стать важным моментом в завершении войны, в Офисе президента считают, что лояльный подход к налогообложению и комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью могут существенно помочь Донбассу.

Вопрос создания свободной экономической зоны выносили на всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, который прошел 25 октября. По результатам обработки 74% анкет, против этой идеи высказались 46,48%, "за" были 46,7% респондентов. Окончательные итоги опроса пока не обнародованы.