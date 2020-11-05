ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

План Украины для ТКГ. Киев предложит создать свободную экономическую зону в ОРДЛО

Как заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент страны Леонид Кравчук, по "Плану совместных шагов" для ТКГ, подготовленному Киевом, свободная экономическая зона должна действовать в ОРДЛО до 2050 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кравчук сказал, что без свободной экономической зоны восстановить экономику ОРДЛО "будет невозможно"
Кравчук сказал, что без свободной экономической зоны восстановить экономику ОРДЛО "будет невозможно"
Фото: ЕРА

"План совместных шагов" для трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, подготовленный Украиной, предусматривает создание свободной экономической зоны во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей после их деоккупации.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук рассказал агентству "Интерфакс-Украина"

Создание свободной экономической зоны Киев намерен предложить в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО, сообщил Кравчук. 

"Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", – добавил глава украинской делегации в ТКГ. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что свободная экономическая зона на Донбассе может стать важным моментом в завершении войны, в Офисе президента считают, что лояльный подход к налогообложению и комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью могут существенно помочь Донбассу

Вопрос создания свободной экономической зоны выносили на всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, который прошел 25 октября. По результатам обработки 74% анкет, против этой идеи высказались 46,48%, "за" были 46,7% респондентов. Окончательные итоги опроса пока не обнародованы. 

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного в период с 17-го по 19 октября, 33,5% украинцев поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, 45,3% – не поддерживают.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, экономика, Донбасс, конфликт, ОРДЛО, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
"Ксерокопия Примадонны", "Маленькая кокетка". Пугачева показала семилетнюю дочь
"Ксерокопия Примадонны", "Маленькая кокетка". Пугачева показала семилетнюю дочь
"Каждый сходит с ума по-своему". Вирастюк показал, как выглядит без бороды
"Каждый сходит с ума по-своему". Вирастюк показал, как выглядит без бороды
  "Воссоединение". Киркоров показал встречу с Поляковой в Дубае
  "Воссоединение". Киркоров показал встречу с Поляковой в Дубае
"Гонку на выживание можно считать открытой". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов
"Гонку на выживание можно считать открытой". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов
"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком
"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком
"Бухаю", "Жру конфеты", "Планируем детей". Фаны Каминской ответили ей на пост о меланхолии
"Бухаю", "Жру конфеты", "Планируем детей". Фаны Каминской ответили ей на пост о меланхолии
  "Вітер". Матвиенко и Мирзоян сыграли героев любовного треугольника. Видео
  "Вітер". Матвиенко и Мирзоян сыграли героев любовного треугольника. Видео
"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденного сына
"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденного сына
  "РитмоLove". Monatik презентовал клип с Lida Lee и Nino о суперсиле, которая объединяет. Видео
  "РитмоLove". Monatik презентовал клип с Lida Lee и Nino о суперсиле, которая объединяет. Видео
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
Жена Павлика рассказала, что происходит с ней, когда мужа нет дома
Жена Павлика рассказала, что происходит с ней, когда мужа нет дома
Звезда "Танцев со звездами" Шоптенко показала тело в "голом" боди
Звезда "Танцев со звездами" Шоптенко показала тело в "голом" боди
Адвокат рассказал о здоровье заразившегося коронавирусом Петросяна
Адвокат рассказал о здоровье заразившегося коронавирусом Петросяна
Сестра Комарова рассекретила имя дочери и рассказала о первом месяце материнства
Сестра Комарова рассекретила имя дочери и рассказала о первом месяце материнства
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS