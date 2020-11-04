ТКГ согласовала новые участки разведения сил на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Три из них расположены в Луганской области.

Три участка – Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое – расположены в Луганской области, Григорьевка – в Донецкой Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил на Донбассе, об этом 4 ноября заявил исполняющий обязанности командующего Объединенными силами Виктор Ганущак, сообщило "Радіо Свобода".

"По результатам встречи ТКГ согласовано четыре участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое", – сказал Ганущак.

Три участка – Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое – расположены в Луганской области, Григорьевка – в Донецкой.

По информации Ганущака, ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское "в целом остается стабильной и контролируемой".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).