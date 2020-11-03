ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Россия своими войсками присутствует в семи горячих точках мира, в том числе в Украине – Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что президент РФ Владимир Путин не может сосредоточиться на войне в Украине, потому что российские войска и оружие присутствуют в шести других горячих точках мира.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кравчук: Для Украины беда война с Россией
Кравчук: Для Украины беда – война с Россией
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Война в Украине – одна из семи горячих точек в мире, где присутствуют войска России. Об этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое было опубликовано 2 ноября.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, есть ли у президента РФ Владимира Путина желание договариваться о ситуации на Донбассе.

"Россия сейчас присутствует в семи горячих точках мира. Присутствует не просто словами, а своими войсками, оружием, своими людьми и тому подобное. Это глобальная система. И Украина среди этих семи. То есть сосредоточиться на одной Украине, если бы он даже и хотел, он не способен просто. А это вопрос мирового масштаба", – сказал Кравчук.

Он считает, что вопрос Украины для Путина, Европы и США – "не на первом месте".

"Для них важен, например, Ближний Восток, где, считают, может начаться непредсказуемая катастрофа. Они так видят мир. Мы видим по-другому. Для нас, для Украины, это наша одна беда – война, наша одна война, украинская, с Россией", – объяснил глава украинской делегации в ТКГ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Леонид Кравчук, Ближний Восток, оружие, война, Донбасс, война в Украине, война на Донбассе, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS