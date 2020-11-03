Кравчук об ОРДЛО: За шесть лет там перекосили сознание пропагандой из Москвы

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что понадобится много времени, чтобы направить на "реальную жизненную почву" сознание жителей ОРДЛО.

Жители оккупированных территорий Донбасса стали жертвами пророссийской пропаганды. Об этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое было опубликовано 2 ноября.

"За шесть лет там перекосили сознание этой пропагандой, прежде всего из Москвы, и они живут в другой среде, в другой ситуации, в другом видении жизни в мире. И поэтому понадобится очень много времени, чтобы сознание направить на реальную жизненную почву. Но это силой не сделаешь. Поэтому я думаю, что здесь будет большая работа", – сказал он.

По словам первого президента Украины, его знакомые из ОРДЛО показывали учебники, по которым там учатся школьники.

"Там слова "Украина" нет. Там такие выражения... Только негатив об Украине. Воспроизводятся, выхваляются комсомольские организации. Я к чему это веду: это же не просто так взять и изменить ситуацию – и там все изменится само собой", – объяснил Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сейчас через линию разграничения в Луганскую область можно попасть только через КПВВ "Станица Луганская", в ОРДО – только через КПВВ "Новотроицкое".