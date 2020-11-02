Резников сравнил "ДНР" и "ЛНР" с раковой опухолью. На редкость точная характеристика вызвала дикий вой у русских и медведчуковцев

Вице-премьер Резников сравнил "ДНР" и "ЛНР" с раковой опухолью в контексте, что оккупированные районы нельзя брать в нынешнем виде. Надо либо отрезать, либо вылечить.

На редкость точная характеристика, которая вызвала дикий вой у русских и медведчуковцев. Тот нечастый случай, когда представитель власти не распространяет иллюзии.

Но знаете, что самое смешное? Помимо русских, на Резникова набросился наш экономический гений Даниил Гетманцев. Который сделал все, чтобы убить ФЛП и малый бизнес, обозлил кучу людей.

Вот эти персонажи, которые живут в мире своих фантазий и наносят реальный вред, но при этом критикуют других за честные оценки, и добьют Зеленского. Зеленский идет сейчас на дно, потому что своими недалекими действиями отвернул социальные группы, которые его поддержали в 2019 году. И первый в этом ряду – горе-экономист Гетманцев, который вообразил себя еще великим знатоком по Донбассу.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора