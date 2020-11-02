"Я – за терапию". Резников назвал Донбасс "ментально больной территорией"

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" назвал не подконтрольные Украине районы Донбасса "ментально больной территорией" и сравнил их с опухолью в организме человека. Программа транслировалась на YouTube-канале 31 октября.
"Нам главное – не взять его обратно [оккупированные территории Донбасса], как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма", – сказал он.
Резников выразил уверенность, что российским Донбасс никогда не станет, а украинский Донбасс России не нужен.
"Ни ментально, ни экономически. Никак оно им не надо. И как от него [оккупированного Донбасса] избавиться, им тоже надо найти ответ на этот вопрос", – подчеркнул министр.
Россия развязала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после оккупации Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
В Офисе президента называли последнее достижение перемирия "серьезной победой". Зеленский 22 октября заявил, что "только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает".
29 октября российско-оккупационные войска нарушали режим тишины пять раз, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Их госпитализировали. С начала суток 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных. В ответ украинская сторона созвала внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности. На нем договорились продолжать режим прекращения огня.