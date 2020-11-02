"Я – за терапию". Резников назвал Донбасс "ментально больной территорией"

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал два пути возврата украинского Донбасса. Оккупированные территории придется либо "ампутировать", либо "лечить".

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" назвал не подконтрольные Украине районы Донбасса "ментально больной территорией" и сравнил их с опухолью в организме человека. Программа транслировалась на YouTube-канале 31 октября.

"Нам главное – не взять его обратно [оккупированные территории Донбасса], как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма", – сказал он.

Резников выразил уверенность, что российским Донбасс никогда не станет, а украинский Донбасс России не нужен.

"Ни ментально, ни экономически. Никак оно им не надо. И как от него [оккупированного Донбасса] избавиться, им тоже надо найти ответ на этот вопрос", – подчеркнул министр.