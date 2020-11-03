Кравчук: Мы будем делать самые решительные шаги, чтобы разблокировать работу ТКГ. Но если не получится, я предложу искать другой формат

Украина сейчас хочет использовать все возможности переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но если не удастся, может быть предложено задействовать Будапештский меморандум или "соответствующие силы "Большой семерки", заявил первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук.

Кравчук: Еще раз подчеркну, мы используем сейчас все возможности "Минска". Но если надо будет найти дополнительные форматы, будем их искать Фото: EPA

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук допустил, что предложит другой формат переговоров, если этот не покажет свою эффективность. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 2 ноября.

"Мы будем делать самые решительные, и дипломатичные, и компромиссные шаги, чтобы разблокировать [работу ТКГ]. Потому что война идет на нашей земле, умирают наши ребята. Для нас это вопрос вопросов. И мы не будем, как говорят, цепляться за какие-то формальные вещи, но мы не можем уступать национальные интересы Украины. Это недопустимо, чтобы мы уступили суверенитет, территориальную целостность, обсуждали их, ставили под сомнение те вещи, которые для нас являются святыми. Мы не можем и не будем никогда! А все остальные, что можно согласовать, скоординировать, понять, послушать людей – надо это делать, иначе достичь мира невозможно. Но если вдруг и это не получится, то я еще ни с кем не советовался, но говорю вам открыто: я внесу предложение, чтобы искать другие форматы", – сказал Кравчук.

По его словам, дело не в юридическом статусе переговорного формата, а в его "конкретной действенности".

"Смотрите, в чем дело. Шесть лет идет война, мы сделали и будем делать дальше, а россияне, чтобы ты не делал, говорят, что не так, потому что у них другая цель. У них цель уничтожить Украину, очевидно, я так думаю. Поэтому я убежден, что нельзя дальше делать вид, что мы идем вперед, когда они не дают идти вперед. Я первым скажу. Выйду, напишу и скажу: я много прожил, я брал эту страну в Беловежье маленькую на собственные руки, она сейчас взрослая, выросло новое поколение, выросли новые люди, новая власть, и мы хотим жить как люди, а не воевать. Если кто-то хочет воевать, то мы против этого, и будем искать другие пути, чтобы остановить агрессора. Минский формат – это только переговорная площадка, где мы сейчас работаем и которую мы хотим насытить более содержательными смыслами. В отличие от наших предшественников, которые вообще ничего не инициировали", – заявил он.

Кравчук отметил, что могут быть разные пути для поиска нового переговорного формата.

"Еще раз подчеркну, мы используем сейчас все возможности "Минска". Но если надо будет найти дополнительные форматы, будем их искать. Это могут быть различные форматы. Можно, скажем, использовать Будапештский меморандум, можно использовать соответствующие силы "Большой семерки", можно другие пути использовать международно-правового характера, опыт в мире такой есть", – сказал экс-президент.

При этом Кравчук подчеркнул, что делает эти заявления как частное лицо и это его личное мнение.

"Решение будет принимать президент", – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).