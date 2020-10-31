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ПОЛИТИКА

Арестович заявил, что участвовал в работе контактной группы еще до официального назначения

Советник украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович заявил, что его "вводили в курс дела" до официального назначения.

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В 2017 году Арестович признался, что выдумывал новости о войне на Донбассе
В 2017 году Арестович признался, что выдумывал новости о войне на Донбассе
Фото: radiosvoboda.org

Алексей Арестович, назначенный на этой неделе советником украинской делегации в трехсторонней контактной группе, заявил, что принимал участие в работе политической подгруппы ТКГ еще до официального назначения. Об этом он сказал 29 октября в эфире "Радіо Донбас.Реалії" (проект "Радіо Свобода").

"Меня последовательно вводили в курс дел. Смотрели, как я реагирую, что я могу. То есть я участвовал в работе политической подгруппы. Без права голоса, просто наблюдая. Затем в обсуждении давал свои рекомендации и советы. И, видимо, решили, что они нужны", – заявил он.

Арестович добавил, что должность ему предложил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. "Я знаком с ним с этой недели непосредственно. До этого мной занимались референты. И я так понимаю, что те люди, которые работали в делегации, в подгруппах, – их тоже попросили дать мне оценку", – отметил советник.

Арестовичу 45 лет, он родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 192 тыс. подписчиков.

В 2017 году блогер признался, что, изображая из себя патриота, он публиковал ложную информацию о событиях на востоке Украины.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, Алексей Арестович, российская агрессия, контактная группа, война на Донбассе, ТКГ
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