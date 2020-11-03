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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук о переговорах по Донбассу: Украина сделала намного больше, чем не сделала

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что, обещая закончить войну на Донбассе за год, президент Владимир Зеленский может говорить об Украине, но не о России, Франции и Германии, которые участвуют в переговорах.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский помнит о своем обещании об урегулировании ситуации на Донбассе за один год. Такое мнение глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук выразил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое было опубликовано 2 ноября.

"Я убежден, что президент помнит о том, что он говорил о таком сроке. Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии (страны нормандского формата. – "ГОРДОН"). Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, – она, скажем, сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали – это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление", – сказал он.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что "ситуация продвигалась, но когда имеем дело с людьми, настроенными против, – это тяжело".

"Нет бесконечного терпения. Они садятся сначала на шею, затем спускают ноги, потом тебя ставят на колени, а потом кладут на живот. Мы же не можем этого делать. Мы будем действовать решительно и последовательно, если будем видеть... А я не просто пойду сам и сразу заявлю, я поговорю с людьми, попробую убедить, но быть "болванчиком", делать вид, а они будут улыбаться там себе в кулачок – мы им не позволим", – заявил Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский, который в 2019 году стал президентом под лозунгами прекращения военных действий на Донбассе, утверждал в октябре того же года, что остановить войну можно только путем переговоров на высшем уровне.

В октябре 2020 года Зеленский заявил, что если он не сможет закончить войну, "значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю".

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Германия, Украина, Франция, переговоры, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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