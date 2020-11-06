Зеленский анонсировал переговоры советников глав стран "Нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры в рамках нормандского формата состоятся 13 ноября.

Зеленский: Будущее у нас только одно – восстановление территориальной целостности Украины Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября во время брифинга на КПВВ "Счастье" в Луганской области анонсировал переговоры советников глав стран "Нормандской четверки", передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам Зеленского, переговоры запланированы в онлайн-формате.

"13 ноября состоится видеоконференция советников "Нормандской четверки", на которой будут проговариваться все шаги на будущее. А будущее у нас только одно – восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня на Донбассе", – подчеркнул глава государства.

Также президент добавил, что 10–11 ноября должно пройти заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По данным пресс-службы главы государства, сегодня Зеленский посетил зону операции Объединенных сил, где ознакомился с условиями несения службы военными на передовых позициях.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года.