К подготовке экономического аудита и нацстратегии были привлечены представители бизнеса – директор EBA

Важно, что на этапе наработки национальной экономической стратегии Украины бизнес активно приобщен к этим процессам и голос бизнеса слышат, заявила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

Экономический аудит и национальная экономическая стратегия, которая будет впоследствии представлена, – важная работа для бизнеса и эти документы могут служить как для страны, так и для бизнеса своеобразным маяком и ориентиром, заявила изданию "ГОРДОН" исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко. Так она прокомментировала аудит и векторы экономического развития, которые презентовал в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Важно, что на этапе наработки бизнес активно приобщен к этим процессам и голос бизнеса слышат. Ведь раньше были случаи, когда глобальные государственные документы создавались без участия представителей бизнес-сообщества. В дальнейшем, конечно, нельзя ограничиваться просто созданием и написанием аудита и национальной экономической стратегии. После презентации теперь важно реализовать и должным образом имплементировать все наработки", – сказала Деревянко.

Презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года прошла 6 ноября. В событии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, представители бизнеса, ученые.

Как отметил Шмыгаль, аудит и экономические векторы станут основой для разработки "Национальной экономической стратегии 2030", которая будет представлена позже.

Задачу правительству представить аудит и векторы экономического развития поставил Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.

14 августа состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями более 50 украинских компаний, во время которой обсудили вопрос разработки национальной экономической стратегии на 10 лет. В дискуссии также приняли участие представители Офиса президента и Национального банка.

По данным пресс-службы Кабмина, на основании инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, реализация которых, как планируется, стартует в 2021 году.

"Национальная экономическая стратегия 2030" – это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины. Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих двигателей. Именно эта идеология лежит в основе для разработки стратегии", – сказал Шмыгаль.