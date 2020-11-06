Шмыгаль назвал сумму, которая осталась на казначейском счете Украины. Богдан говорил, что денег там осталось "чуть ли не на неделю"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял 5 ноября, что на казначейском счете Украины денег осталось "чуть ли не на неделю". Премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал, что в 2018-м и 2019 году были периоды, когда остаток на едином казначейском счете был "гораздо меньше", чем сейчас.

Шмыгаль заверил, что правительство финансирует и будет дальше финансировать все социальные обязательства государства перед украинцами Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде 6 ноября, сказал, что на 1 ноября остаток на едином казначейском счете (ЕКС) составил 15,1 млрд грн. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что в 2018 году было семь месяцев, когда сумма на ЕКС на первое число отчетного месяца "была гораздо меньшей".

"Например, 1 июля 2018-го было 2 млрд грн. В 2019 году был почти полугодичный период, когда сумма средств на ЕКС на первое число отчетного месяца была меньше 15 млрд грн. Например, 1 марта 2019-го было 8,2 млрд грн", – уточнил он.

Шмыгаль отметил, что тема остатка на ЕКР стала предметом манипуляций в медиапространстве в последнее время, и подчеркнул: "Правительство финансирует и будет дальше финансировать все социальные обязательства государства перед украинцами".

5 ноября перед голосованием в Раде за проект бюджета на 2021 год в первом чтении бывший глава Офиса президента Андрей Богдан писал в Telegram, что на казначейском счете денег осталось "чуть ли не на неделю".

"Ждем волшебника "в голубом вертолете, который прилетит и бесплатно подарит" $10 млрд?" – отмечал Богдан, комментируя "дыру" в бюджете на 2021 год.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,35 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

К первому чтению комитет Верховной Рады по вопросам бюджета предложил увеличить доходную часть бюджета на 20 млрд грн, а расходную – на 17 млрд грн, сообщал Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.