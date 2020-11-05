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Верховная Рада приняла в первом чтении госбюджет на 2021 год

Верховная Рада приняла за основу проект госбюджета на 2021 год, который предусматривает доходы в размере 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн.

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Проект госбюджета поддержали 275 нардепов
Проект госбюджета поддержали 275 нардепов
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины 5 ноября приняла за основу и в целом проект постановления №4000-П "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2021 год". Это означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Решение поддержали 275 нардепов, против голосовал 41 депутат, еще 14 – воздержались.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

В сентябре спикер ВР Дмитрий Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров.

Однако парламент не рассмотрел проект закона о государственном бюджете вопреки регламенту. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.

Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, депутаты
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