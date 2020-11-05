Шмыгаль уверен, что решения КСУ не повлияют на сотрудничество с МВФ

Украина четко декларирует и показывает намерения продолжать и активно вести антикоррупционную и другие реформы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что МВФ понимает стремления Украины к реформам, поэтому финансирование и выполнение программы продолжится Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что у Украины не будет проблем в отношениях с Международным валютным фондом из-за решения Конституционного Суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Об этом он заявил журналистам 5 ноября, осообщает "РБК-Украина".

Вместе с тем Шмыгаль отметил, что фонд обеспокоен сложившейся ситуацией.

"Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения, свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", – сказал премьер.

Он добавил, что МВФ понимает стремления Украины к реформам, поэтому финансирование и выполнение программы продолжится.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

МВФ назвал внедрение в Украине е-декларирования для чиновников важным элементом двухстороннего взаимодействия и призвал усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве.

После скандала с решением КСУ президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что МВФ может отказаться от сотрудничества с Украиной.

Украина рассчитывала получить от МВФ транш в размере $700 млн до конца года.