Зеленский: От МВФ теперь не может быть никакой миссии

Украине необходима финансовая помощь международных партнеров из-за кризиса, однако из-за действий Конституционного Суда они отказываются от сотрудничества, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров Скриншот: Свобода слова на ICTV / ICTV

Из-за последних решений Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование от сотрудничества с Украиной отказывается миссия Международного валютного фонда. Об этом сегодня в эфире программы "Свобода слова на ICTV" на телеканале ICTV заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров. От Международного валютного фонда не может быть никакой миссии. Можете не ожидать, а я не хочу скрывать от нашего общества, о чем идет речь", – подчеркнул президент.

Он пояснил, что в украинском бюджете сейчас "дыра" из-за мирового кризиса, кризиса украинской экономики, а также из-за пандемии коронавируса. Зеленский подчеркнул, что Украине необходима помощь международных партнеров.

"Такой же сигнал, как от МВФ, мы получили от Всемирного банка, от Европейского банка реконструкции и развития, от всех послов "Большой семерки", которые находятся в Украине", – добавил Зеленский.

МВФ считает внедрение в Украине е-декларирования для чиновников важным элементом двухстороннего взаимодействия и призывает усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве. Так в Фонде отреагировали 31 октября на отмену 27 октября Конституционным Судом Украины части положений антикоррупционных законов и решение, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.