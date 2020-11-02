"Двери ломать не будем". Арахамия приехал в КСУ, чтобы поговорить о "супертурборежиме" судей

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что такой, как в последние дни, быстроты принятия решений Конституционный Суд Украины не демонстрировал никогда. Это свидетельствует о ненормальной работе суда, считает он.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Конституционный Суд Украины, где сейчас проходит закрытая часть рассмотрения представления 46 народных депутатов, касающегося толкования понятия земли как национального богатства.

Этот вопрос в повестке дня появился сегодня – КСУ отменил запланированные сборы судей и решил рассматривать представление о земле. Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук говорил, что КСУ нарушил "все процедуры".

В комментарии каналу "Украина 24" он сказал, что будет просить главу КСУ Александра Тупицкого сделать перерыв в заседании и объяснить, "почему именно так все происходит в супертурборежиме и все закрыто и непрозрачно".

"Такой быстроты не было никогда. Это свидетельствует о том, что это ненормальная работа Конституционного Суда, не обычная. Надо разбираться", – сказал он.

Арахамию спросили, не будет ли расцениваться его приезд как давление на судей.

"Подчеркиваю, что никакие двери мы ломать не будем и даже призывать к этому... Возможно, господин Тупицкий объяснит, почему это произошло, может, из-за COVID. Я выйду и вам доложу", – ответил он.

LB.ua пишет, что в КСУ приехали еще три народных депутата от "Слуги народа" – Александр Дануца, Максим Павлюк и Андрей Богданец. По данным источников издания, они хотят попасть на закрытое заседание.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Главы Венецианской комиссии и организации "Группа государств по борьбе с коррупцией" Совета Европы Джанни Букиккио и Марин Мрчела 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября Зеленский сказал в аудиообращении к депутатам фракции "Слуга народа": если он решит, что нужно принимать законопроект, предусматривающий полную замену состава Конституционного Суда Украины, его нужно будет обязательно поддержать.

"Последнее решение Конституционного Суда, эти скандальные отмены фундаментальных законов – прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный Суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны?" – заявил он.