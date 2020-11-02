Земельная реформа – это неизбежный процесс – глава Госгеокадастра Украины

Реализацию земельной реформы в Украине не остановит ни Конституционный Суд Украины, ни политики, заявил глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко.

Лещенко: Мы сделаем все, чтобы обращение сельскохозяйственной земли в Украине стартовало с 1 июля 2021 года Фото: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру / Facebook

В Украине в экстренном режиме пытаются нанести удар по земельной реформе, об этом 2 ноября в комментарии "Укринформу" заявил глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко, комментируя решение Большой палаты Конституционного Суда Украины рассмотреть представление 46 народных депутатов о рынке земли.

Лещенко отметил, что благодаря реформе впервые за 20 лет может быть наведен порядок в сфере земельных правоотношений.

"Земельная реформа – это о восстановлении справедливости. Потому что пока семи миллионам пайщиков в Украине с 2001 года не давали права распоряжаться своим имуществом, миллионы гектаров земель под личное крестьянское хозяйство выводили из государственной собственности. Эти земли продавались и физлицам, и юридическим лицам, а также иностранцам, чем так пугали граждан политики, которые были активными противниками земельной реформы", – сказал глава Госгеокадастра.

По словам Лещенко, ситуация, когда политики приобщаются к разрушению достижений, к которым страна двигалась в течение десятилетий, является недопустимой.

"Сегодня много опытных политиков старого формата, а также лидеры парламентских фракций, в частности, [народный депутат, лидер "Батьківщини"] Юлия Тимошенко, которые показательно выступали против открытия рынка земли в Украине, отмечают, что нельзя распускать Конституционный Суд Украины. Таким образом, играя на стороне судей КСУ, они делают попытку остановить земельную реформу и не допустить старта оборота сельскохозяйственных земель. Земельная реформа – это неизбежный процесс, мы сделаем все для того, чтобы обращение сельскохозяйственной земли в Украине стартовало с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы", – подчеркнул Лещенко.

2 ноября первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стафанчук на согласительном совете парламента заявил, что КСУ внес изменения в повестку дня с нарушением процедуры. Большая палата КСУ начала рассматривать представление о рынке земли на закрытом заседании. В проекте повестки, обнародованном 31 октября, заседаний на 2 ноября не планировали. На 11.00 было назначено собрание судей.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме.

За законопроект во втором чтении отдали свои голоса 259 народных депутатов при минимально необходимых 226. "За" проголосовали 206 депутатов из фракции "Слуга народа", 23 – из "Европейской солидарности", 13 – из "Голоса", 12 – из группы "Довіра", а также пять внефракционных. Не голосовали "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и группа "За майбутнє".

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

4 мая в КСУ поступило представление 48 нардепов с просьбой проверить конституционность закона. 14 мая аналогичное представление подали 53 нардепа. Суд объединил их в одно производство.