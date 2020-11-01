Каждый раз перед приездом миссии МВФ в Украине происходит что-то негативное – Малюська

Международный валютный фонд знает, что перед приездом их миссии в Украину в стране происходит что-то негативное, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В Украине перед каждым запланированным визитом миссии Международного валютного фонда (МВФ) происходят события, которые могут повлиять на процесс переговоров. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 31 октября.

"Как правило, перед тем, как приедет миссия МВФ, случается что-то, что бьет очень сильно по нашим программам и обязательствам, которые уже имплементируют, что потенциально может отсрочить приезд миссии МВФ. И это исторически. Если проверить любые приезды прошлых миссий, всегда это была мегасложность", – сказал он.

Министр отметил, что "то, что ни на какую голову не налезает", происходило за несколько дней до прибытия представителей МВФ.

"Возможно, это действительно было совпадение, и так случается из года в год несколько раз в год. А, возможно, нет. Возможно, это действительно кто-то так планирует, чтобы сорвать сотрудничество с нашими международными партнерами. Совпадение всегда бывает. То есть можно не ходить к гадалке – всегда перед приездом миссии МВФ, перед запланированным приездом произойдет что-то негативное. И МВФ это знает. Они понимают, что следует ожидать негатива, которая может срывать их миссию. Они уже даже на это смотрят более или менее снисходительно, понимая, что это внутриукраинские игры", – объяснил Малюська.

МВФ считает внедрение в Украине е-декларирования для чиновников важным элементом двухстороннего взаимодействия и призывает усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве. Так в фонде отреагировали 31 октября на отмену 27 октября Конституционным Судом Украины части положений антикоррупционных законов и решение, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.