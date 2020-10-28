Шмыгаль: Быстро сближаем позиции с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с представителями Международного валютного фонда, он сообщил, что Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств перед МВФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с представителями Международного валютного фонда заявил о быстром сближении позиций с МВФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств. Большое спасибо [директору Европейского департамента Международного валютного фонда] Альфреду Каммеру и МВФ за диалог", – отметил украинский премьер.

Он добавил, что крепкие партнерские отношения с МВФ – залог долгосрочной стабильности Украины.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

Киев продолжит сотрудничество с МВФ, заявил Зеленский 20 октября во время своего послания Верховной Раде.