Зеленский: Мы выполнили требования МВФ. Но есть люди, работающие против государства Украина

Состояние экономики пока не позволяет Украине отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина выполнила все требования Международного валютного фонда для предоставления очередного транша помощи. Об этом он заявил в интервью каналам "1+1", "Интер", "Украина" и ICTV, опубликованном 22 октября. Трансляция велась на канале "Сегодня" в YouTube.

"Был первый транш. Мы ожидали второго транша. Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили, это мое личное мнение. Но я считаю, что как внутри страны, так и снаружи есть люди, работающие против государства Украина. Они лоббируют свои интересы, чтобы стабильности в Украине не было. Они сегодня присутствуют в политике. Я перед выборами не хочу называть их фамилии. Честно говоря, и после выборов не хочу. Я понимаю, что они делают, какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что состояние экономики пока не позволяет Украине отказаться от сотрудничества с МВФ.

"Сегодня экономика так выстроена в Украине и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Это правда, и люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от МВФ. Я благодарен им за их помощь. Это наш стратегический партнер. Когда мы лично говорим, они тоже прекрасно понимают, что если бы наша экономика была на высоте, мы могли бы отказаться от кредита МВФ. Или привлекать средства в конкретные инфраструктурные проекты от Всемирного банка или других финансовых организаций, когда тебе нужно. Но это зависимость из-за того, что у нас экономика слабая", – заявил глава государства.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

Киев продолжит сотрудничество с МВФ, заявил Зеленский 20 октября во время своего послания Верховной Раде.