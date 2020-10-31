Простая ликвидация ОАСК радикально ничего не поменяет – Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что в профессионализме судей Окружного админсуда Киева "мало кто сомневается".

"Простая" ликвидация Окружного административного суда Киева (ОАСК) может привести к негативным последствиям. Такое мнение выразил министр юстиции Украины Денис Малюська "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 31 октября.

"Я не думаю, что простая ликвидация что-то радикально изменит. Наоборот, она иногда может привести к каким-то негативным последствиям, если она будет не продумана. Другое дело, если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, которые решает ОАСК, другому суду. Или даже чуть ли не все. Или объединить ОАСК с другим судом", – сказал он.

Министр считает, что "такого рода сценарии меньше нанесут вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК".

"Если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой. Вопрос – кто? За какие ресурсы? Репутация не всех судей ОАСК скомпрометирована", – объяснил Малюська.

Он отметил, что "мало кто сомневается в профессионализме судей" Окружного админсуда Киева.

"Судьи профессиональные и знают законодательство очень и очень неплохо. Сомневаются в добропорядочности и в этических стандартах. Это ключевое", – подчеркнул глава Минюста.

Петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета" появилась на сайте президента Украины 30 июля и в октябре набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что, в частности, Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

22 октября они также не явились на судебное заседание.