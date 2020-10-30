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Глава ОАСК Вовк мог просить окружение Авакова о помощи – "Слідство.Інфо"

По данным журналистов "Слідства.Інфо", глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк в 2019 году как минимум пять раз общался с неким Сергеем Ивановичем по поводу состава Высшей квалификационной комиссии. Они предполагают, что речь идет о Сергее Чеботаре, который был заместителем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

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Журналисты проанализировали 2 тыс. часов разговоров из кабинета главы ОАСК
Журналисты проанализировали 2 тыс. часов разговоров из кабинета главы ОАСК
Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, вероятно, просил помощи у окружения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова для того, чтобы добиться назначения в состав Высшей квалификационной комиссии судей лояльного кандидата. Об этом говорится в фильме "Слідства.Інфо" "Совещательная комната". 

Базой для фильма послужили записи почти 2 тыс. часов разговоров из кабинета главы ОАСК, прослушку устанавливали детективы Национального антикоррупционного бюро перед президентскими выборами 2019 года. Как говорится в расследовании, Вовк "однажды" рассказывал о поступлении иска против Авакова. 

"Они должны понимать, смогут ли это решение у меня сделать. Они ж не понимают... Если б они думали, они бы понимали, что я в принципе с Аваковым общаюсь... Что надо со мной сделать, чтобы я, бл...дь, взял, на х..й, Авакову насрал?" – говорит якобы Вовк. 

Авторы фильма утверждают, что речь тогда шла о фактическом увольнении Авакова. Вовк предполагал, что к этому были причастны члены команды тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, говорится в фильме. 

В расследовании не уточняется, когда именно произошла беседа. А в 2019 году, в период, когда в ОАСК проходили переаттестацию, в кабинете председателя суда состоялся ряд разговоров Вовка и Сергея Ивановича (расследователи предполагают, что речь идет о бывшем замглавы МВД Сергее Чеботаре). Расследователи, проанализировав беседы, пришли к выводу, что Вовк просил Чеботаря повлиять на обмудсмена Людмилу Денисову, чтобы по ее квоте в состав Высшей квалификационной комиссии судей вошли "люди, которые нужны судье". Вовк как минимум пять раз говорил с Сергеем Ивановичем о составе ВККС, сказано в расследовании. Чеботарь тогда не был на госдолжности, подчеркнули журналисты. 

"Сергей Иванович, минутка. Нашли мы механизм, как "выбить" второго человека, там у девочек справочка есть, дал алгоритм. Там скаргу, проект скарги, мы сами организуем и подадим на днях ей, Денисовой. Так, все. Поэтому берите, давайте ей по шее – и все. Спасибо", – говорил судья. 

Кроме того, по данным расследователей, он общался с кандидатами, которых продвигал в члены ВККС. 

"Вы же хотите зайти туда не рядовым членом. Потому что оно вам на х...й и не надо. Итак, если вы хотите крепко туда зайти, то вам нужно дрочить Сергея Ивановича, чтобы он, бл...дь, дрочил министра, и чтобы министра раскачали на вторую вакансию", – якобы говорил хозяин кабинета собеседнику. 

В тот же период он, вероятно, общался с Аваковым. В ходе одной из бесед в кабинете судья говорил коллегам о визите к министру: "Аваков на следующий день едет снова в Америку. Ну вот я у него вчера был, бл...дь, мы общались". 

Чеботарь сказал "Слідству.Інфо", что "далек от таких вопросов", Аваков отказался комментировать возможные связи с Вовком. 

Журналисты подчеркивают, что записи разговоров, которые они анализировали, не публиковались ранее. 

В материалах прослушки разговоров судей Окружного админсуда, которые обнародовало НАБУ в июле 2019 года, есть фраза главы суда Павла Вовка: "Яйца уполномоченного у нас".

По данным антикоррупционного бюро, Вовк в марте 2019 года добивался назначения лояльного члена ВККС Николая Сироша, используя давление на Денисову. "Относительно уполномоченного составлены три протокола Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции... В ходе зафиксированных разговоров мы видим, что в обмен на положительное решение, то есть отмену этих протоколов, на уполномоченного по правам человека оказывается давление – услуга за услугу. Отменяются протоколы, и, соответственно, подконтрольное Вовку лицо делегируется в ВККС", – заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Судья Сирош был назначен членом ВККС по представлению омбудсмена 4 апреля.

На анализе записей, обнародованных в июле 2019 года, основаны подозрения Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. 

ВИДЕО
Видео: slidstvo info / YouTube
Теги: расследование, Артем Сытник, судьи, НАБУ, Павел Вовк, прослушка, судья, ОАСК
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