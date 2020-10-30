Глава ОАСК Вовк мог просить окружение Авакова о помощи – "Слідство.Інфо"

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, вероятно, просил помощи у окружения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова для того, чтобы добиться назначения в состав Высшей квалификационной комиссии судей лояльного кандидата. Об этом говорится в фильме "Слідства.Інфо" "Совещательная комната".
Базой для фильма послужили записи почти 2 тыс. часов разговоров из кабинета главы ОАСК, прослушку устанавливали детективы Национального антикоррупционного бюро перед президентскими выборами 2019 года. Как говорится в расследовании, Вовк "однажды" рассказывал о поступлении иска против Авакова.
"Они должны понимать, смогут ли это решение у меня сделать. Они ж не понимают... Если б они думали, они бы понимали, что я в принципе с Аваковым общаюсь... Что надо со мной сделать, чтобы я, бл...дь, взял, на х..й, Авакову насрал?" – говорит якобы Вовк.
Авторы фильма утверждают, что речь тогда шла о фактическом увольнении Авакова. Вовк предполагал, что к этому были причастны члены команды тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, говорится в фильме.
В расследовании не уточняется, когда именно произошла беседа. А в 2019 году, в период, когда в ОАСК проходили переаттестацию, в кабинете председателя суда состоялся ряд разговоров Вовка и Сергея Ивановича (расследователи предполагают, что речь идет о бывшем замглавы МВД Сергее Чеботаре). Расследователи, проанализировав беседы, пришли к выводу, что Вовк просил Чеботаря повлиять на обмудсмена Людмилу Денисову, чтобы по ее квоте в состав Высшей квалификационной комиссии судей вошли "люди, которые нужны судье". Вовк как минимум пять раз говорил с Сергеем Ивановичем о составе ВККС, сказано в расследовании. Чеботарь тогда не был на госдолжности, подчеркнули журналисты.
"Сергей Иванович, минутка. Нашли мы механизм, как "выбить" второго человека, там у девочек справочка есть, дал алгоритм. Там скаргу, проект скарги, мы сами организуем и подадим на днях ей, Денисовой. Так, все. Поэтому берите, давайте ей по шее – и все. Спасибо", – говорил судья.
Кроме того, по данным расследователей, он общался с кандидатами, которых продвигал в члены ВККС.
"Вы же хотите зайти туда не рядовым членом. Потому что оно вам на х...й и не надо. Итак, если вы хотите крепко туда зайти, то вам нужно дрочить Сергея Ивановича, чтобы он, бл...дь, дрочил министра, и чтобы министра раскачали на вторую вакансию", – якобы говорил хозяин кабинета собеседнику.
В тот же период он, вероятно, общался с Аваковым. В ходе одной из бесед в кабинете судья говорил коллегам о визите к министру: "Аваков на следующий день едет снова в Америку. Ну вот я у него вчера был, бл...дь, мы общались".
Чеботарь сказал "Слідству.Інфо", что "далек от таких вопросов", Аваков отказался комментировать возможные связи с Вовком.
Журналисты подчеркивают, что записи разговоров, которые они анализировали, не публиковались ранее.
В материалах прослушки разговоров судей Окружного админсуда, которые обнародовало НАБУ в июле 2019 года, есть фраза главы суда Павла Вовка: "Яйца уполномоченного у нас".
По данным антикоррупционного бюро, Вовк в марте 2019 года добивался назначения лояльного члена ВККС Николая Сироша, используя давление на Денисову. "Относительно уполномоченного составлены три протокола Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции... В ходе зафиксированных разговоров мы видим, что в обмен на положительное решение, то есть отмену этих протоколов, на уполномоченного по правам человека оказывается давление – услуга за услугу. Отменяются протоколы, и, соответственно, подконтрольное Вовку лицо делегируется в ВККС", – заявил директор НАБУ Артем Сытник.
Судья Сирош был назначен членом ВККС по представлению омбудсмена 4 апреля.
На анализе записей, обнародованных в июле 2019 года, основаны подозрения Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.
Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.
В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.