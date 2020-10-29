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ВАКС перенес избрание меры пресечения для главы Окружного админсуда Вовка

Назначенное на 29 октября заседание Высшего антикоррупционного суда Украины, на котором должны были рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения для главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, не состоялось.

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Вовка и других судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти
Вовка и других судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти
Фото: Павло Вовк / Facebook

В Высшем антикоррупционном суде не состоялось назначенное на 29 октября заседание по избранию меры пресечения для председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка, которого подозревают с препятствовании правосудию. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Заседание не состоялось, поскольку подозреваемый и его защитники второй раз не явились в суд. Следующее судебное заседание запланировано на 10.00 5 ноября, отмечено в сообщении.

"Правоохранительные органы подозревают судей ОАСК и других лиц в создании преступной организации и захвате власти", – подчеркнули в пресс-службе ВАКС.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уже подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.

5 октября НАБУ вызвало Павла Вовка и его заместителей для проведения следственных действий.

12 октября Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении Вовку из-за "ненадлежащего его вручения".

Теги: Павел Вовк, заседание, ВАКС, ОАСК
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