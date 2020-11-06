"Потеряли триллион долларов". Шмыгаль рассказал об утерянном потенциале Украины

Только неправильное использование недр и упущенные возможности в международной торговле стоили Украине более $800 млрд, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла $1 трлн внутреннего валового продукта (ВВП) из-за нереализованного потенциала. Об этом глава правительства сказал на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года. Трансляция презентации велась на канале Кабинета Министров Украины 6 ноября.

"Один триллион долларов ВВП за 10 лет – это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион потеряли все граждане Украины из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции и неэффективного управления", – сказал он.

Самую крупную долю в этой сумме занимают полезные ископаемые. По словам главы правительства, правильное использование недр может принести Украине $409 млрд.

"В Украине есть более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых. И только треть из них разрабатывается. Фактически это немного больше 4 тысяч участков, которые сегодня находятся в разработке", – сказал Шмыгаль.

Он заявил, что увеличение добычи полезных ископаемых не означает увеличение экспорта за границу ископаемых в качестве сырья.

"Это означает создание основы для высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы", – сказал Шмыгаль.

Также Украина не использовала земельный потенциал на $85 млрд.

"29 лет свободное пользование землей было ограничено. А значит, ее ценность занизили в разы. Пропало почти 5 млн га земли. Развитие инвестиций в сельское хозяйство было заторможено на десятилетия", – пояснил Шмыгаль.

Потенциал Украины по использованию водных ресурсов, по словам премьера, оценивается в $12 млрд, поскольку Украина годами игнорировала развитие гидроэлектроэнергии. Этот потенциал используется наполовину, а развитие рыбного хозяйства – на четверть.

"Эффективная система орошения в южных областях Украины дала бы возможность увеличить урожай в 2,5–3 раза", – сообщил премьер.

Производство собственной продукции из леса даст Украине как минимум $40 млрд.

"Мы должны были расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства", – сказал он.

Кроме того, Украина упустила за 10 лет $407 млрд из-за упущенных возможностей в международной торговле.

"За счет поддержки экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт на Восток, в страны Африки и Латинской Америки и пойти далее", – заявил премьер.

Он поставил тактическую задачу министерствам стратегических секторов промышленности обеспечить $1 млрд новых экспортных контрактов для украинских производителей.

Офис президента Украины прогнозировал, что падение ВВП в Украине в 2020 году составит не более 4,8%.

МВФ в начале года прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

Всемирный банк в начале октября выпустил прогноз, согласно которому ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.