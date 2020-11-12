Зеленский заявил, что по "11 друзьям Тупицкого" скоро примут решение

Судьи Конституционного Суда Украины своими решениями могли оставить страну без важной финансовой поддержки, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал судей "вредителями в мантиях".

Зеленский: Доверие украинцев к суду чуть лучше, чем к каналу Russia Today Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеобращении из больницы в Феофании 12 ноября заявил, что в ближайшее время будут представлены комплексные решения по урегулированию ситуации вокруг судей Конституционного Суда Украины, которые своими решениями могли отменить важные для страны реформы.

"Начнем с кино, которое страна, к сожалению, вынуждена смотреть уже несколько недель подряд. Кино об 11 людях, многоходовках, аферах, авантюрах. Нет, это не "11 друзей Оушена", это римейк, созданный при поддержке Конституционного Суда Украины – "11 друзей [главы КСУ Александра] Тупицкого". Актеры не хуже голливудских звезд. По крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает таланту Джорджа Клуни или Брэда Питта", – сказал он.

Зеленский указал, что судью КСУ своими решениями могли оставить страну без важной финансовой поддержки.

"И нам, как обществу и стране, такие сюжетные повороты точно не нужны, и, сорри за спойлер, у них ничего не получится. Пока что мы погасили пожар, но спички остались в руках вредителей в мантиях", – сказал он.

Президент отметил, что украинская власть вместе с международными партнерами работает над комплексными решениями для восстановления доверия к судебной системе в целом и перезапуском КСУ.

"Нужно решить проблему системно, чтобы у продюсеров этого кино не было возможности сделать сиквел, трилогию или многосерийную "мыльную оперу", – подчеркнул он.

Зеленский сказал, что первые результаты работы комиссии по правовой реформе при президенте будут представлены через неделю.

"Весь процесс будет максимально прозрачным, с привлечением всего общества. Мы действительно нуждаемся в реальных преобразованиях в судебной системе нашей страны. Сегодня уровень доверия украинцев к суду чуть лучше, чем к [российскому] каналу Russia Today. Это нужно менять, а особенно когда мы говорим о судьях Конституционного суда, которые ежемесячно получают зарплату $14 тыс. каждый. Это больше, чем зарплата за год у большинства граждан Украины, и, кстати, чем у президента Украины тоже", – сказал он.

Зеленский 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19. Коронавирусную инфекцию подтвердили и у главы Офиса президента Андрея Ермака, которого также лечат в "Феофанию".