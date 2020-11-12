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Украина может выйти из конституционного кризиса в течение двух недель – представитель президента в КСУ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что глава государства вышел "более сильным" из ситуации, связанной с КСУ.

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27 октября КСУ отменил часть положений антикоррупционных законов
27 октября КСУ отменил часть положений антикоррупционных законов
Фото: depositphotos.com

Украина может выйти из конституционного кризиса в течение двух недель. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский.

По его мнению, глава государства вышел "более сильным" из ситуации, связанной с КСУ.

"Он продемонстрировал свою решимость и твердую волю. И, кстати, многие в обществе даже известных специалистов в области конституционного права из разных точек Украины, понимая, что есть определенные вопросы к правовой чистоте, мне звонили и говорили: "Правильно президент решил: надо этот Конституционный Суд позорный разгонять". Поэтому он поступил совершенно правильно. И я думаю, что он уже вышел сильнее. Решить этот кризис, я думаю, нам удастся в течение ближайших двух недель. Думаю, мы уже будем иметь хороший результат", – утверждает Вениславский.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Теги: Украина, конституция, Конституционный Суд, Владимир Зеленский, КСУ, судья, Федор Вениславский
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