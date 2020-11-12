НАПК не может проверить информацию о финансировании Партии Шария из-за решения КСУ

13 октября Нацгентство по вопросам предотвращения коррупции получило заявление общественной организации "ТОМ 14", которая создает проект журналистских расследований "Наші гроші", о возможных нарушениях Партией Шария требований закона к правилам финансирования политсил.

В октябре журналисты заявили, что Партия Шария платит экспертам, чтобы те положительно упоминали Шария в телефирах Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции не может проверить информацию о финансировании Партии Шария из-за решения Конституционного Суда, который признал неконституционными отдельные полномочия агентства. Об этом в НАПК сообщили в ответе на запрос "Радіо Свобода".

13 октября НАПК получило заявление общественной организации "ТОМ 14", которая создает проект журналистских расследований "Наші гроші", о возможных нарушениях Партией Шария требований закона к правилам финансирования политсил.

"Освещенные факты и обстоятельства и дополнительные материалы планировалось объективно и всесторонне учесть в пределах компетенции при осуществлении анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2020 года после его поступления в Национальное агентство", – рассказали в НАПК.

При этом агентство отметило, что в связи с карантином срок представления отчетов за первый, второй и третий кварталы 2020 продлен до 9 февраля 2021 включительно. По состоянию на 11 ноября отчет Партии Шария за второй квартал 2020 года не поступал.

"Обращаем внимание, что согласно решению Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года №13-р/2020 отдельные полномочия Национального агентства признаны неконституционными, в частности в части направления запросов субъектам хозяйствования (независимо от формы собственности) и их должностным лицам, гражданам и их объединениям для получения информации, в том числе с ограниченным доступом, необходимой для выполнения возложенных на него задач", – отметили в агентстве.

В октябре журналисты Bihus.info заявили, что Партия Шария платит экспертам, чтобы те положительно упоминали Шария в телевизионных эфирах. Средства для оплаты таких услуг, по мнению расследователей, предоставляла компания "БРСМ-Нафта".

Сам Шарий обвинения в покупке экспертов отрицал, а в "БРСМ-Нафті" заявили, что расследование является атакой для дискредитации компании.