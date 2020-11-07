СБУ открыла дело против Шария из-за карты Украины без Крыма и Донбасса

В сентябре блогер Анатолий Шарий опубликовал видео на YouTube, в котором была карта Украины без Крыма и Донбасса. Из-за этого Служба безопасности Украины открыла производство, но сейчас превью ролика изменено – на новой карте есть все оккупированные территории.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против блогера Анатолия Шария после того, как он в своем ролике показал карту Украины без оккупированных Крыма и Донбасса. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который он опубликовал в Facebook.

"Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 110 Конституции (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", – написал нардеп.

Видео, о котором говорит Гончаренко, Шарий опубликовал 14 октября. На его заставке действительно Украина была изображена без оккупированных территорий. Однако по состоянию на 7 ноября превью видео изменено – нам нем карта Украины уже и с Крымом, и с Донбассом.

Скриншот: Анатолий Шарий / YouTube

Скриншот: Анатолий Шарий / YouTube

Сам Шарий на известие об открытом производстве отреагировал в своем Telegram так: "За сегодня я опубликовал пять карт Украины без Крыма. Могу больше. Это фото NYT, The Economist, BBC и Джулиани. Повторюсь: я на х...ю вертел ваше вонючее СБУ, вашего свихнувшегося психопата Зеленского и всю вашу команду нездоровых отбросов".

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Причиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.