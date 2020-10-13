Партия Шария платила политическим экспертам от $90 до $500 за положительные упоминания блогера – Bihus.info

Журналисты Bihus.info выяснили, что Партия Шария платила деньги экспертами за позитивное упоминание блогера на телевидении. Также журналисты считают, что к финансированию партии причастна компания "БРСМ-Нафта".

Шарий отрицает, что его партия оплачивает экспертов для позитивных отзывов о нем Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Ряд телевизионных экспертов и политологов получали гонорары за положительные упоминания блогера Анатолия Шария и его политической партии во время эфиров на разных телеканалах. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.

Журналисты получили доступ к нескольким внутренним Telegram-чатам партийцев Шария, где обсуждаются финансовые вопросы. Их участниками являются жена Анатолия Шария Ольга, ответственный за информационную политику партии Иван Мамчур, ответственная за финансы Анжела Ларкина и представитель партии Александр Вьюнык.

Анализ переписок и приобщенных к ним файлов показал: как минимум с февраля партийцы получали от политэкспертов еженедельные отчеты, в которых говорилось о количестве эфиров с упоминанием Шария и его партии и содержались ссылки на них. Сами партийцы эту информацию вносили в отдельную таблицу, где эксперты и телеканалы были разделены на отдельные категории – "обычные" и "ВИПы". От этих критериев зависели гонорары, которые составляли от $90 до $200 за один эфир. В таблице чаще всего упоминаются телеканалы "112", ZIK, NewsOne, а также "Прямий", "Наш", "5 канал", "Киев".

Все эфиры тщательно мониторились на предмет полноты освещения экспертами нужного тезиса. В зависимости от этого гонорар экспертов мог меняться – или срезался вдвое (в случае, если эксперт очень мало времени посвятил Партии Шария), или же дополнялся бонусом. Наибольший найденный журналистами бонус составлял $500, и если верить внутренним партийным отчетам, был выплачен политологу Валентину Гайдаю за мартовский эфир на телеканале "Наш", во время которого Гайдай вступил в долгий спор с нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

Журналисты также выяснили, кто является предположительным спонсором Партии Шария. Они узнали, что Анжела Ларкина, которая, судя по переписке, управляет финансами, является топ-менеджером компании "БРСМ-Нафта" и именно она согласовывала поставки наличных в офис Партии Шария.

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Видео: BIHUS info / YouTube

Сам Шарий обвинения в подкупе экспертов опровергает в своем Telegram-канале.

"Бигус разродился, хоть и с опозданием. Ну, если эти кривые скрины, самостоятельно написанные командой Бигуса на фоне кривляния самого Бигуса и какой-то толстой тетки, – это все, то верни деньги Офису президента", – написал он.

Он также добавил, что собирается подавать в суд на журналистов.

В пресс-службе "БРСМ-Нафти" также отрицают, что имеют отношение к финансированию Шария, а расследование журналистов назвали атакой с целью дискредитации. В компании также заявили, что никакая Анжела Ларкина у них не работает.