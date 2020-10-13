СБУ пришла с обысками в компанию "БРСМ-Нафта", которую связывают с финансированием Партии Шария

Журналисты Bigus.info опубликовали расследование, в котором говорится, что финансированием Партии Шария, возглавляемой блогером Анатолием Шарием, занималась компания "БРСМ-Нафта". Вскоре после публикации журналистов в компании прошли обыски.

В СБУ отметили, что обыски не связаны с расследованием журналистов Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины проводит обыски в сети автозаправочных станций "БРСМ-Нафта". Об этом сообщили "Укринформу" в пресс-службе СБУ.

"Действительно, проходят обыски на основании постановлений суда", – подтвердили в пресс-службе.

Подробности следственных действий в спецслужбе обещают обнародовать позже.

В то же время на уточняющий вопрос в СБУ отметили, что обыски не связаны с публикацией журналистов Bihus.info относительно финансирования компанией деятельности Партии Шария.

Журналисты заявили, что Партия Шария платит экспертам, чтобы те положительно упоминали Шария в телевизионных эфирах. Средства для оплаты таких услуг, по мнению расследователей, предоставляла компания "БРСМ-Нафта".

Сам Шарий обвинения в покупке экспертов отрицал, а в "БРСМ-Нафті" заявили, что расследование является атакой для дискредитации компании.