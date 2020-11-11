В Одесский облсовет прошли министр Степанов и Партия Шария

В Одесский облсовет попали семь партий – "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Доверяй делам", "Европейская солидарность", "За майбутнє", "Батьківщина" и Партия Шария. Список "Слуги народа" возглавлял министр здравоохранения Максим Степанов.

ТИК в Одесской области не смогла 8 ноября озвучить результаты выборов в Одесский областной совет из-за вируса в компьютере Фото: depositphotos.com

Одесская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в местный областной совет. Об этом 10 ноября пишет Общественное.

По результатам выборов в облсовет попали семь партий. Больше всего голосов получила "Оппозиционная платформа – За жизнь" (26,81%). Второе место заняла партия "Слуга народа" (17,55%). Первым номером в списке политсилы шел министр здравоохранения Максим Степанов.

Также в областной совет войдут партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова (11,8%), "Европейская солидарность" (10,37%), "За майбутнє" (10,01%) и "Батьківщина" (6,84 %). Пятипроцентный барьер преодолела также Партия Шария (5,09%).

ТИК в Одесской области не смогла 8 ноября озвучить результаты выборов в Одесский областной совет из-за вируса в компьютере.

"Думская" писала, что задержка с объявлением результатов выборов в Одесский облсовет связана с тем, что "штабы партий, принимавших участие в выборах, не могут договориться между собой о количестве мест в областном собрании".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.