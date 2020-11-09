Результаты выборов в Одесский облсовет не смогли озвучить из-за компьютерного вируса

Представители теризбиркома в Одесской области заявили, что окончательно подсчитать данные о голосовавших за кандидатов в облсовет невозможно из-за вируса, который выдает ошибку. Оглашение результатов перенесли.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) в Одесской области не смогла 8 ноября озвучить результаты выборов в Одесский областной совет. Об этом информирует Общественное.

По словам представителей ТИК, из-за вируса компьютер якобы выдает ошибку, которая не позволяет окончательно подсчитать результаты голосования.

Члены облизбиркома единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября.

Протокол о результатах голосования планируют переделать на другом компьютере.

"Думская" предполагает, что задержка с объявлением результатов выборов в Одесский облсовет связана с тем, что "штабы партий, принимавших участие в выборах, не могут договориться между собой о количестве мест в областном собрании".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.