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ПОЛИТИКА

Кернеса зарегистрировали мэром Харькова после заявления в электронном виде

Харьковский горсовет опубликовал постановление, в котором указано, что городским головой Харькова горизбирком зарегистрировал нынешнего мэра Геннадия Кернеса на основании его заявления.

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За Кернеса на выборах проголосовали более 60% харьковчан, пришедших на избирательные участки
За Кернеса на выборах проголосовали более 60% харьковчан, пришедших на избирательные участки
Фото: gepard59 / Instagram

7 ноября Харьковская городская избирательная комиссия зарегистрировала нынешнего харьковского городского голову Геннадия Кернеса как переизбранного на этой должности. Постановление об этом размещено на сайте мэрии.

""Поступило заявление "о регистрации городского головы" и приложенные к нему документы, зарегистрированное под №1015 7 ноября 2020 года от Кернеса Геннадия... Согласно ч. 3 ст. 283 Избирательного кодекса Украины в пятидневный срок со дня получения документов, определенных ч. 1 ст. 283 Избирательного кодекса Украины, территориальная избирательная комиссия принимает решение о регистрации городского головы... Постановляет зарегистрировать Кернеса Геннадия Адольфовича харьковским городским головой", – сказано в документе.

Председатель горизбиркома Ольга Мозговая рассказала Общественному 8 ноября, что заявление Кернеса о регистрации поступило в электронном виде с электронной подписью.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным теризбиркома, за него проголосовало 60,34% избирателей.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он баллотировался в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

Теги: Харьков, выборы, Геннадий Кернес, горсовет, местные выборы, Харьковский горсовет, документы, мэр
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