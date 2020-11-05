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Кернес вернется в Харьков до 20 декабря – заммэра

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что каждый день врачи в немецкой клинике "Шарите" решают, можно ли отпускать домой мэра Харькова Геннадия Кернеса, который страдает от болезни легких. Он высказал мнение, что Кернес вернется на родину до первой сессии горсовета.

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Терехов: Кернес совершенно нормально общался
Терехов: Кернес совершенно нормально общался
Фото: city.kharkov.ua

Избранный мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета. Об этом в интервью изданию "Страна" сказал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

Отвечая на вопрос журналиста, что будет в случае, если Кернес мэр не сможет вернуться к первой сессии горсовета, принять присягу и вступить в должность, Терехов отметил: "Мы этот сценарий сейчас вообще не рассматриваем, потому что он не будет применен. Кернес вернется в Харьков и до 20 декабря проведет сессию горсовета. Вот из этого сценария мы исходим. Остальные даже не рассматриваются".

По его словам, если Кернесу понадобятся еще несколько месяцев реабилитации после серьезной болезни, "катастрофы никакой в этом не будет".

"Когда он улетал из Харькова в "Шарите", у него был коронавирус, воспаление легких с поражением до 70%. Также, вы помните, в 2014 году он был тяжело ранен. Пуля повредила ему печень, почку, вырвала кусок легкого, перебила позвоночник, но он выжил. На фоне COVID-19 у него также начались некоторые проблемы, связанные именно с последствиями этого ранения. И в "Шарите" он вылетел не коронавирус лечить, мы об этом неоднократно говорили, но журналисты и оппоненты упорно не хотели этого слышать. Он по настоянию родственников улетел лечить именно обострившиеся на фоне COVID-19 последствия ранения. Сейчас коронавируса у него нет. Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких", – рассказал чиновник.

По его словам, долгое время врачи даже запрещали мэру разговаривать.

"Каждое утро у него в палате проходит консилиум, на котором решают – можно ли его отпускать. И как только немецкие врачи будут довольны работой легких, Геннадий Адольфович сразу же вернется", – подчеркнул Терехов.

Он сказал, что общался с Кернесом по телефону, однако разговор был недолгим.

"Кернес совершенно нормально общался. Я ему рассказал, какой результат мы получили на местных выборах. Он был доволен", – добавил заммэра Харькова.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он баллотировался в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова – за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.

Теги: Харьков, выборы, Геннадий Кернес, горсовет, реабилитация, лечение, Игорь Терехов
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