Кернес вернется в Харьков до 20 декабря – заммэра

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что каждый день врачи в немецкой клинике "Шарите" решают, можно ли отпускать домой мэра Харькова Геннадия Кернеса, который страдает от болезни легких. Он высказал мнение, что Кернес вернется на родину до первой сессии горсовета.

Избранный мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета. Об этом в интервью изданию "Страна" сказал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

Отвечая на вопрос журналиста, что будет в случае, если Кернес мэр не сможет вернуться к первой сессии горсовета, принять присягу и вступить в должность, Терехов отметил: "Мы этот сценарий сейчас вообще не рассматриваем, потому что он не будет применен. Кернес вернется в Харьков и до 20 декабря проведет сессию горсовета. Вот из этого сценария мы исходим. Остальные даже не рассматриваются".

По его словам, если Кернесу понадобятся еще несколько месяцев реабилитации после серьезной болезни, "катастрофы никакой в этом не будет".

"Когда он улетал из Харькова в "Шарите", у него был коронавирус, воспаление легких с поражением до 70%. Также, вы помните, в 2014 году он был тяжело ранен. Пуля повредила ему печень, почку, вырвала кусок легкого, перебила позвоночник, но он выжил. На фоне COVID-19 у него также начались некоторые проблемы, связанные именно с последствиями этого ранения. И в "Шарите" он вылетел не коронавирус лечить, мы об этом неоднократно говорили, но журналисты и оппоненты упорно не хотели этого слышать. Он по настоянию родственников улетел лечить именно обострившиеся на фоне COVID-19 последствия ранения. Сейчас коронавируса у него нет. Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких", – рассказал чиновник.

По его словам, долгое время врачи даже запрещали мэру разговаривать.

"Каждое утро у него в палате проходит консилиум, на котором решают – можно ли его отпускать. И как только немецкие врачи будут довольны работой легких, Геннадий Адольфович сразу же вернется", – подчеркнул Терехов.

Он сказал, что общался с Кернесом по телефону, однако разговор был недолгим.

"Кернес совершенно нормально общался. Я ему рассказал, какой результат мы получили на местных выборах. Он был доволен", – добавил заммэра Харькова.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он баллотировался в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова – за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.