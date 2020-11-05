"Блоку Кернеса – Успешный Харьков" перекидывали голоса "Нашего края" и других партий – кандидат в депутаты

В процессе пересчета бюллетеней на выборах в Харьковский горсовет голоса, отданные за "Наш край" и другие партии, находили в пачках "Блока Кернеса – Успешный Харьков" и в испорченных бюллетенях, заявил кандидат в депутаты Харьковского горсовета Александр Карташов.

Александр Карташов: Можно только представить масштабы фальсификации голосов в Харькове под политсилу Кернеса Фото: Українська школа політичних студій/Ukrainian school of political studies / Facebook

При пересчете на местных выборах в Харькове бюллетени с голосами, отданными за "Наш край" и другие партии, нашли в стопках "Блока Кернеса – Успешный Харьков" и пачках с испорченными бюллетенями, заявил в Facebook кандидат в депутаты Харьковского горсовета Александр Карташов.

"В процессе пересчета находили голоса, отданные за "Наш край" и другие партии, в пачках "Блока Кернеса – Успешный Харьков", а также в испорченных бюллетенях. В частности, такие факты были зафиксированы на УИК 631680 Слободского района. Аналогичные нарушения были и в других районах, – заявил Карташов. – Можно только представить масштабы фальсификации голосов в Харькове под политсилу [действующего мэра Геннадия] Кернеса".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Результаты голосования за кандидатов в Харьковский горсовет еще не установлены.

По данным экзит-полла студии Савика Шустера, победители местных выборов в Харькове расположились в следующем порядке:

1. "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" – 39,52%.

2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,99%.

3. "Слуга народа" – 12,39%.

4. "Европейская солидарность" – 9,17%.

5. Партия Шария – 6,41%.

6. "Блок Светличной – Вместе!" – 5,42%.