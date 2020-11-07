В Черкассах будет второй тур выборов мэра

Во второй тур выборов мэра Черкасс вышли действующий городской голова Анатолий Бондаренко, который баллотировался на этот пост от партии "За майбутнє", и кандидат от "Голоса" Виктор Евпак, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В Черкассах пройдет второй тур выборов мэра. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Во второй тур вышли действующий городской голова Анатолий Бондаренко, который баллотировался на этот пост от партии "За майбутнє", и кандидат от "Голоса" Виктор Евпак.

За Бондаренко проголосовали 24 179 человек (37,6%), он лидирует, Евпака поддержали 12 311 избирателей (19,14%).

Евпаку 35 лет, он предприниматель. 46-летний Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году. Всего на пост мэра Черкасс баллотировалось 13 кандидатов. В ЦИК пока не сообщали дату проведения второго тура выборов в Черкассах, но Бондаренко в Facebook написал, что он пройдет 22 ноября. https://www.facebook.com/merbondarenko/posts/798935537351486

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.