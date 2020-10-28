"Европейская солидарность" поддерживает кандидата от "Голоса" Евпака на пост мэра Черкасс – Порошенко

Нардеп, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что партия поддерживает кандидата в мэры Черкасс от партии "Голос" Виктора Евпака без каких-либо условий. Евпак поблагодарил политсилу за поддержку.

Партия "Европейская солидарность" поддержит во втором туре выборов мэра Черкасс кандидата от партии "Голос", предпринимателя Виктора Евпака. Об этом в Facebook 28 октября заявил лидер партии, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Он призвал "всех представителей проевропейских и проатлантических" сил к объединению.

"Накануне второго тура местных выборов, в который прошли кандидаты от проевропейских сил, мы хотим без каких-либо условий сделать первый, очень важный шаг. Наша партия и я как ее глава приняли решение о поддержке кандидата на мэра города Черкассы от партии "Голос" Виктора Евпака", – сказал Порошенко.

Он назвал Евпака "патриотом, профессионалом и государственником".

Евпак поблагодарил "Европейскую солидарность" за поддержку.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.