"Европейская солидарность" поддерживает кандидата от "Голоса" Евпака на пост мэра Черкасс – Порошенко

Партия "Европейская солидарность" поддержит во втором туре выборов мэра Черкасс кандидата от партии "Голос", предпринимателя Виктора Евпака. Об этом в Facebook 28 октября заявил лидер партии, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
Он призвал "всех представителей проевропейских и проатлантических" сил к объединению.
"Накануне второго тура местных выборов, в который прошли кандидаты от проевропейских сил, мы хотим без каких-либо условий сделать первый, очень важный шаг. Наша партия и я как ее глава приняли решение о поддержке кандидата на мэра города Черкассы от партии "Голос" Виктора Евпака", – сказал Порошенко.
Он назвал Евпака "патриотом, профессионалом и государственником".
Евпак поблагодарил "Европейскую солидарность" за поддержку.
25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.
Данные экзит-полла студии Савика Шустера и канала "Украина 24" показывают, что во второй тур выборов мэра Черкасс выходят действующий городской голова Анатолий Бондаренко, который баллотировался на этот пост от партии "За майбутнє" (32,66%), и Евпак (19,84%). Кандидат от "Европейской солидарности" Сергей Кудактин занимает пятое место (5,86%).
О возможной поддержке Евпака во втором туре заявлял также глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Евпаку 35 лет, он предприниматель. 46-летний Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году.