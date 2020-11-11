Центризбирком обязал теризбирком в Черновцах установить результаты выборов в течение суток

В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что Черновицкий территориальный избирательный комитет нарушил законодательство, решив пересчитать голоса на 40 участках.

Центральная избирательная комиссия Украины обязала городской теризбирком в Черновцах установить результаты местных выборов до 24.00 11 ноября. Об этом 10 ноября она сообщила на своей странице в Facebook.

В ЦИК отметили, что Черновицкий теризбирком нарушил избирательное законодательство, решив пересчитать голоса на 40 участках.

По информации ведомства, в течение суток теризбирком обязали установить итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого областного и районного советов, а также результаты выборов депутатов Черновицкого городского совета и результаты голосования по выборам черновицкого городского головы.

До 10.00 12 ноября Черновицкая ТИК должна направить в ЦИК информацию о выполнении постановления, говорится в сообщении.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.