Политолог: Очевидно, что в соревновании "стройплощадки" (Труханов) и "русского мира" (Скорик) в Одессе уверенно выиграет "стройплощадка"

По словам политолога Петра Олещука, во время второго тура выборов мэра Одессы, где будут соревноваться действуюший городской голова Геннадий Труханов и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик, ожидается "жаркое воскресенье".

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов имеет больше шансов выиграть второй тур выборов городского головы, чем его конкурент, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик, уверен политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук. Об этом он написал в Facebook 10 ноября.

По его словам, в некоторых городах, например во Львове, ситуация "до сих пор не совсем понятна", а в других – более понятна.

"Например, "жаркое воскресенье" ожидается в Одессе, где местные жители выбирать между действующим мэром Геннадием Трухановым и представителем ОПЗЖ Николаем Скориком. Чисто технологически спрогнозировать результаты выборов в Одессе не так уж и сложно. С одной стороны "деполитизированный" Труханов, с другой – представитель конкретной политической силы с конкретным политическим позиционированием, которое, мягко говоря, не очень нравится очень многим представителям совершенно разных политических сил и мировоззрений (при том, что у большинства сторонников ОПЗЖ Труханов тоже негативных эмоций не вызывает)", – написал политолог.

Он заявил, что "благодаря высокому уровню полиичного структурирования Одессы, где в горсовете будут представлены совершенно разные политические силы, "деполитизированный хозяйственник" Труханов имеет очевидно лучшие шансы в третий раз обойти своих конкурентов".

"Причем – без особых проблем и с солидным отрывом. Соперник у него для этого – оптимальный. Очевидно, что в соревновании "стройплощадки" (Труханов) и "русского мира" (Скорик) в Одессе уверенно победит именно "стройплощадка". Это некое одесское проявление "клиентоориентированности", – заявил Олещук.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

6 ноября в ЦИК сообщили, что в Одессе пройдет второй тур выборов мэра. По данным комиссии, в первом туре Труханов набрал 34,54% голосов, а Скорик – 19,06%.