В Закарпатье задержали новоизбранного главу территориальной общины. Он требовал взятку 80 тыс. грн

В Закарпатской области задержали главу Воловецкой объединенной территориальной общины, который был кандидатом от партии "Слуга народа" и выиграл местные выборы. Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Андрей Петров.

Правоохранители задержали председателя Воловецкой объединенной территориальной общины во время получения взятки в размере 80 тыс. грн. Об этом 10 ноября в Facebоok написал председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров.

"Неоднократно говорил ранее и повторю еще раз: для меня не существует "своих" или "чужих". Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "Слуги народа", однако партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно когда речь идет о взятках, откатах и разворовывании бюджета", – отметил глава ОГА.

Он призвал правоохранителей со всей строгостью отнестись к расследованию подобных дел.

"Политика – это не бизнес. Об этом я предупреждаю всех новоизбранных председателей общин и депутатов. Думаю, вы это осознали уже", – подчеркнул Петров.

По информации Офиса президента Украины, задержание главы ОТО проводила Служба безопасности Украины. Об этом пресс-служба ОПУ написала в Telegram.

"Времена, когда принадлежность к партии власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, остались в прошлом. Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять. Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции", – сказано в сообщении.

В ОПУ подчеркнули, что у команды президента Владимира Зеленского нулевая толерантность к коррупции.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.