СБУ сообщила, что уличила во взятке заместителя начальника Киевского военного лицея имени Богуна

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уличили в коррупционной деятельности одного из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. В пресс-службе СБУ рассказали, что замначальника требовал от местной жительницы взятку за зачисление родственника на обучение в лицей.
"По предварительным данным следствия, чиновник требовал $5 тыс. у жительницы столицы. За указанную сумму фигурант "гарантировал" зачисление ее родственника на обучение в лицей", – рассказали в СБУ.
Оперативники задержали подозреваемого прямо в служебном кабинете во время получения части взятки в размере $2,5 тыс.
"Сейчас задержанный помещен на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка (по городу Киеву и Киевской области). Решается вопрос о вручении подозрения", – сообщили в пресс-службе
Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
Киевский военный лицей имени Ивана Богуна создан на базе Киевского суворовского военного училища в 1992 году. Это среднее общеобразовательное учебно-воспитательное заведение нового типа с военно-профессиональным направлением обучения и воспитания.
Право на поступление в лицей имеют юноши и девушки, окончившие девять классов средней общеобразовательной школы и пригодные обучаться по состоянию здоровья.