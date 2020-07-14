СБУ сообщила, что уличила во взятке заместителя начальника Киевского военного лицея имени Богуна

В Службе безопасности Украины рассказали о задержании одного из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна при получении взятки от местной жительницы за зачисление ее родственника на обучение.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 12 лет Фото: depositphotos.com

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уличили в коррупционной деятельности одного из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. В пресс-службе СБУ рассказали, что замначальника требовал от местной жительницы взятку за зачисление родственника на обучение в лицей.

"По предварительным данным следствия, чиновник требовал $5 тыс. у жительницы столицы. За указанную сумму фигурант "гарантировал" зачисление ее родственника на обучение в лицей", – рассказали в СБУ.

Оперативники задержали подозреваемого прямо в служебном кабинете во время получения части взятки в размере $2,5 тыс.

"Сейчас задержанный помещен на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка (по городу Киеву и Киевской области). Решается вопрос о вручении подозрения", – сообщили в пресс-службе

Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Киевский военный лицей имени Ивана Богуна создан на базе Киевского суворовского военного училища в 1992 году. Это среднее общеобразовательное учебно-воспитательное заведение нового типа с военно-профессиональным направлением обучения и воспитания.

Право на поступление в лицей имеют юноши и девушки, окончившие девять классов средней общеобразовательной школы и пригодные обучаться по состоянию здоровья.