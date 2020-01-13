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В СБУ заявили, что в прошлом году блокировали около 500 случаев коррупции среди украинских чиновников

По данным Службы безопасности Украины, общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали украинские чиновники в 2019 году, составляет более 65 млн грн.

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Сотрудники CБУ за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников в органах власти, в правоохранительных и военных структурах
Сотрудники CБУ за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников в органах власти, в правоохранительных и военных структурах
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

497 случаев коррупции среди чиновников разных уровней блокировала Служба безопасности Украины в 2019 году, сообщил 13 января в Facebook пресс-центр СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур. Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры, составляет более 65 млн грн, а выявленные убытки государства и территориальных общин – более чем 1 млрд 400 млн грн", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2588627774700545

Теги: СБУ, Украина, коррупция, правоохранители, убытки, Служба безопасности Украины
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