В Одесской области пытаются украсть победу "Нашего края" на выборах – нардеп

Согласно протоколам окружных избирательных комиссий, "Наш край" проходит в Одесский облсовет с результатом 5,16% и в проекте протокола областной ТИК также указывалась эта цифра, заявил лидер партии в области, народный депутат Антон Киссе.

Антон Киссе: По инициативе ОПЗЖ и "За майбутнє" ТИК пытается украсть у нас победу на выборах в облсовет, просто "списав" сегодня ночью 1000 голосов Фото: antonkisse.com

Одесская областная территориальная избирательная комиссия безосновательно списала 1000 голосов у партии "Наш край", заявил лидер партии в области, народный депутат Антон Киссе, сообщает пресс-служба политической силы.

По его словам, ТИК заседала сегодня ночью.

"У нас на руках все протоколы окружных избирательных комиссий, согласно которым "Наш край" проходит в облсовет с результатом 5,16%. Более того, в проекте протокола областной ТИК также указывалась эта цифра. Но по инициативе ОПЗЖ и "За майбутнє" ТИК пытается украсть у нас победу на выборах в облсовет, просто "списав" сегодня ночью 1000 голосов", – заявил политик.

"Наш край" планирует обратиться в административный суд и опротестовать решение ТИК по выборам в облсовет, добавил Киссе.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.