ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд обязал провести в Броварах повторные выборы

В партии "Голос" заявили, что суд рассмотрел иск относительно фактов нарушения избирательного законодательства во время местных выборов 25 октября в Броварах Киевской области.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Местные выборы в Украине прошли 25 октября
Местные выборы в Украине прошли 25 октября
Фото: EPA

Киевский окружной административный суд обязал территориальную избирательную комиссию провести в Броварах Киевской области повторные выборы городского главы и депутатов. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба партии "Голос".

В партии отметили, что иск подали в связи с зафиксированными фактами нарушения избирательного законодательства, а именно – тайны голосования. Каждый бюллетень на участках в городе имел индивидуальный номер и этот номер был на контрольном талоне, что позволяло проверять, за кого отдал голос тот или иной избиратель, говорится в сообщении.

"Это первая инстанция и, конечно, мы должны дождаться результатов апелляции. Впрочем, это прямое нарушение избирательного законодательства. Поэтому мы надеемся, что закон будет соблюден, а в Броварах будут проведены повторные честные и беспристрастные выборы", – заявил народный депутат Ярослав Железняк.

25 октября во время выборов депутатов Броварского горсовета и городского головы правоохранители обнаружили на участках пронумерованные бюллетени: сверив номера на бюллетене и отрывном талоне, можно выяснить, как проголосовал конкретный избиратель. Полиция Броваров сообщала, что по этому факту открыто уголовное производство в связи с нарушением тайны голосования.

По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, "эта грязная технология применяется при подкупе избирателей, чтобы заказчик мог проконтролировать купленный голос". Ссылаясь на данные следствия, он заявил, что бюллетени были напечатаны в типографии "Новий друк", принадлежащий семье кандидата на должность мэра и депутата горсовета от "Слуги народа" (№1 в списке) Дмитрия Ратникова.

По информации издания "КиевVласть", во время голосования 25 октября Сапожко набрал около 45%, Ратников – 15% голосов.

Теги: выборы, депутаты, горсовет, Бровары, местные выборы, голосование, апелляция, уголовное производство, административный суд, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
  Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
  Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог
Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог
"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни
"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik
"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS