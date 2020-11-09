Суд обязал провести в Броварах повторные выборы

В партии "Голос" заявили, что суд рассмотрел иск относительно фактов нарушения избирательного законодательства во время местных выборов 25 октября в Броварах Киевской области.

Киевский окружной административный суд обязал территориальную избирательную комиссию провести в Броварах Киевской области повторные выборы городского главы и депутатов. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба партии "Голос".

В партии отметили, что иск подали в связи с зафиксированными фактами нарушения избирательного законодательства, а именно – тайны голосования. Каждый бюллетень на участках в городе имел индивидуальный номер и этот номер был на контрольном талоне, что позволяло проверять, за кого отдал голос тот или иной избиратель, говорится в сообщении.

"Это первая инстанция и, конечно, мы должны дождаться результатов апелляции. Впрочем, это прямое нарушение избирательного законодательства. Поэтому мы надеемся, что закон будет соблюден, а в Броварах будут проведены повторные честные и беспристрастные выборы", – заявил народный депутат Ярослав Железняк.

25 октября во время выборов депутатов Броварского горсовета и городского головы правоохранители обнаружили на участках пронумерованные бюллетени: сверив номера на бюллетене и отрывном талоне, можно выяснить, как проголосовал конкретный избиратель. Полиция Броваров сообщала, что по этому факту открыто уголовное производство в связи с нарушением тайны голосования.

По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, "эта грязная технология применяется при подкупе избирателей, чтобы заказчик мог проконтролировать купленный голос". Ссылаясь на данные следствия, он заявил, что бюллетени были напечатаны в типографии "Новий друк", принадлежащий семье кандидата на должность мэра и депутата горсовета от "Слуги народа" (№1 в списке) Дмитрия Ратникова.